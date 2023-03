Roma, il comitato di quartiere di Torpignattara: «Chiediamo che tutta l’area intorno al parco Almagià diventi un’isola ambientale»

I residenti di Torpignattara dicono basta. Con la raccolta firme di oggi chiederanno al Comune di Roma che l’area intorno al parco Almagià diventi un'isola ambientale cosa già prevista dal Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Una nuova organizzazione del traffico su ambiti ben delimitati dalla viabilità principale (le 30 isole richieste) e finalizzate al recupero di vivibilità degli spazi stradali interni, tutti relativi a strade locali. Un passo decisivo per le strade di tutta l’area come via Zenodossio, via Pietro Ruga, via Giovanni Maggi, via Cosimo Bertacchi, fino ad arrivare a via Bufalini e via Augusto Dulceri per mettere un freno al transito dei tir abusivi su un’area con un sottosuolo pieno di cavità. Quando verrà attuato ciò che è stato stabilito dal Pums ci saranno aree di pedonalizzazione, dedicate alla ciclomobilità e alla mobilità dolce. Il cambio di viabilità dovrebbe essere il primo passo in quel senso.

Nel prossimo futuro un diverso imbocco di via Zenodossio su via Casilina (il senso di marcia nell’ultimo tratto di via Zenodossio, non sarà in uscita su Casilina ma in entrata da Casilina verso Zenodossio), nuovi attraversamenti pedonali sopraelevati nei dintorni del parco Almagià, la risistemazione degli spazi e dei posteggi che circondano il parco, una nuova riprogettazione degli ingressi, darebbero una boccata di ossigeno ad un quartiere in sofferenza e che crede in quell’isola ambientale attesa da tempo e chiesta a gran voce dai residenti e che in quello vede la risoluzione dei suoi problemi. «Raccolgo e condivido il grido di aiuto dei cittadini che chiedono risposte sul tema della viabilità e vivibilità della zona, nei prossimi giorni convocherò una commissione trasparenza per capire a che punto è la modifica della viabilità, la situazione del sottosuolo, i tempi di ripristino della voragine e la conseguente riapertura di via Zenodossio e soprattutto sull'istituzione dell'isola ambientale» le parole del consigliere del V municipio e presidente della commissione trasparenza Daniele Rinaldi.