Roma, l'evento gratuito "muoviAmoci in piazza" si ripeterà il prossimo mese: l'appuntamento

Si è conclusa proprio ieri 5 novembre la giornata all’insegna dello sport “muoviamoci in piazza" organizzata dal V municipio di Roma Capitale precisamente Roberto Malatesta e Piazza San Felice da Cantalice. L’iniziativa si ripeterà il mese prossimo, precisamente l'11 dicembre e consisterà in una giornata di sport accessibile e gratuito a tutti. Per questa solidale iniziativa si impegneranno 15 Associazioni Sportive Dilettanti (ASD). Obiettivo dell’evento è quello di rilanciare la socializzazione e la prevenzione attraverso lo sport. Chi parteciperà potrà cimentarsi in diverse discipline sportive dal minibasket, al judo, karate, minivolley, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza, balli di gruppo ecc.

Marco Ricci, assessore allo sport del municipio V dichiara: “Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa insieme al Presidente del municipio Mauro Caliste per permettere ai giovani e anche i meno giovani e di tutte le fasce di età di poter praticare lo sport per rilanciare la socializzazione e prevenire la salute psicofisica”. La scelta delle piazze non è casuale: “Sono due piazze molto importanti del nostro territorio. Si porterà la cittadinanza alla conoscenza delle varie discipline sportive per ricordare a tutti che il fare lo sport è Salute. Inoltre è importante soprattutto in un periodo storico come questo, in cui la socializzazione viene sostituita dal continuo utilizzo dei social".