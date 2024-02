Ladri entrano dal balcone e prendono anziana in ostaggio al Casilino, fuggiti con 20mila euro

Questa volta il terrore si è materializzato da un balcone dell’abitazione. Due banditi acrobati, armati e incappucciati l’hanno usato per introdursi in casa e prendere in ostaggio la proprietaria. Scene che sembrano prese da un film dell’orrore. La donna, sulla sessantina, viene immobilizzata con un coltello alla gola mentre le chiedono di aprire la cassaforte. L’ostaggio, a quel punto, non può che obbedire agli ordini dei banditi che sembrano essere dell’Est Europa.

La rapina da incubo si è registrata venerdì pomeriggio in una strada vicino a Torre Spaccata, al Casilino. La donna era in casa ed era rilassata nella camera da letto e mai avrebbe pensato a quello che di lì a poco le sarebbe accaduto. I due rapinatori hanno scalato il palazzo fino al terzo piano. Qui c’era la possibilità di raggiungere un balcone a poca distanza da quello della vittima. Come acrobati sono riusciti a raggiungerlo.

In pochi minuti hanno scassinato la porta finestra e sono riusciti ad entrare in cucina.

La proprietaria di casa si è accorta dei rumori, si è diretta in cucina ma ormai era troppo tardi. Si è trovata faccia a faccia con i rapinatori armati ed incappucciati. È stata subito presa in ostaggio con il coltello alla gola. I rapinatori l’hanno obbligata a sedersi sul divano del salotto. Uno l’ha tenuta in ostaggio mentre il complice girava per la casa mettendola a soqquadro.

LA CASSAFORTE

Ad un certo punto è stata trovata la cassaforte sotto un quadro. La signora non ha esitato a dire la combinazione, troppa paura a rimanere in ostaggio di quei rapinatori acrobati. La cassaforte è stata aperta ed ha rivelato un piccolo tesoro: 10.000 euro in contanti e gioielli che potrebbero superare il valore di 20.000. Il contenuto della cassaforte è finito in una borsa dei banditi che sono fuggiti dalla stessa porta finestra usata per introdursi nell’appartamento.

I SOCCORSI

A quel punto la donna ha potuto chiamare il 112. In pochi minuti, sotto casa, sono arrivati il personale di un’ambulanza e due auto della polizia. Gli addetti del 118 hanno trovato la donna molto provata e tremante ma non così grave da portarla in ospedale. La signora è stata medicata all’interno dell’ambulanza. Le sono state somministrate alcune gocce per calmarla.

Sul posto sono arrivati anche agenti della polizia scientifica che hanno iniziato il sopralluogo. Gli investigatori hanno iniziato a studiare le parti lisce, quelle dove di solito si trovano impronte, ma non è stato questo il caso. I due banditi molto probabilmente hanno usato dei guanti in lattice proprio per non lasciare tracce. Gli agenti hanno repertato alcuni capelli che se fossero dei banditi potrebbero portare a una svolta l’indagine.

L’IDENTIKIT DEI LADRI

I due rapinatori sono stati descritti dalla signora come persone dell’Est Europeo. “Parlavano in dialetto slavo, almeno questo mi sembra di avere capito”, ha riferito la vittima alla polizia che già sa che fra i banditi spesso si trovano quelli dell’Est. Si tratta di criminali pronti a tutto pur di trovare pochi euro e qualche gioiello. Vengono descritti come ladri acrobati proprio perché nel loro paese si sono cimentati appunto come acrobati in vari circhi. Motivo per il quale sono in grado di arrivare fino all’ottavo piano di un palazzo scalandolo da fuori sfruttando le canaline dell’acqua e le grondaie.

E accade spesso che perdono la presa e cadono nel vuoto da altezze che non gli lasciano scampo. In alcuni quartieri all’alba è stato trovato il corpo di un uomo, poi rivelatosi un ladro, morto sul marciapiede che poco prima era precipitato da un’altezza di venti metri.