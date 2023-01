Degrado al Prenestino, continuano le proteste dei residenti: «Siringhe vicino alla scuola»

Continua la battaglia dei residenti del quartiere Prenestino contro il degrado e i rifiuti del affiancati dal gruppo Facebook Sei del Prenestino Doc. Continuano imperterrite le segnalazioni dei residenti sul profilo che non si rassegnano a vedere tutti i giorni una Roma così sporca.

Roma, accampamenti e degrado dietro al Teatro dell'Opera: clochard sulle impalcature

L’ultima è di Giulio che commenta la sua foto ironicamente : «Mostra d’arte contemporanea nei pressi di piazza Nuccitelli, non ci facciamo mancare nulla». Un altro è quello di Ofelia che commentando lo stato di abbandono di Largo Preneste dice: «Da una bellissima Largo Preneste, ormai nemmeno segnaliamo più ci stiamo affezionando a questo folklore romano, ormai è patrimonio naturale».

Terni, in piazza Valnerina più buche che bar: «Ormai manca tutto, residenti in fuga»

Post ironici che lasciano spazio a rabbia e frustrazione di una situazione che non si riesce a risolvere. «Organizziamo una bella rivolta al Municipio...ognuno con una scopa da lasciare a loro dicendo di farne buon uso per il bene del territorio e di tutte le persone che lo abitano...Io ci sto...sono pronta...per qualsiasi iniziativa si possa intraprendere» le parole tra il serio e il faceto di Liliana. Fin ad arrivare al post di Andrea che postando una foto di una siringa abbandonata in bella vista sottolinea la sua pericolosità e quello che possono significare alcuni rifiuti abbandonati: «molto meglio questa siringa nei pressi della scuola». C’è chi alla fine tira in ballo anche il sindaco: « Non c'è modo di spedire queste foto al sindaco ogni giorno fino a quando non possa più ignorarle?..o se facessimo delle gigantografie e andassimo sotto al campidoglio?» conclude Simona.