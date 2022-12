Degrado al parco giochi di Piazza dei Condottieri, lasciato all'incuria da mesi

Neanche alla vigilia di Natale il quartiere Prenestino “si ripulisce e si veste a nuovo” direbbero i residenti del Pigneto e di Piazza dei Condottieri. Infatti proprio all’incrocio tra via Roberto Malatesta e via Alberto da Giussano al centro della piazza c’è il giardino Mario Zicchieri lasciato all’incuria e al degrado.

Ancora una volta Marco di Dillo a noi Roma è riuscito a fotografare e riprendere le condizioni vergognose di un parco giochi che proprio in questo periodo di festa dovrebbe contenere e attrarre tanti bambini e tanti nonni del quartiere. Una distesa interminabile di foglie (cosa ci sarà sotto?), che unitamente al fango diventa pericolosissima per i bambini che corrono, un cancelletto di ingresso rotto, come le panchine e ad aggiungersi a questo secchi della spazzatura stracolmi chissà da quanto tempo: «E’ da denunciare questa cosa - dice una mamma con la figlia è appena entrata con un passeggino - i giochi sono sempre tutti sporchi ricoperti di fango, tanto che i bambini non possono utilizzarli, in primis lo scivolo, le panchine poi vengono utilizzate dai senza fissa dimora per dormire la notte, sono sempre pieni di cartoni, non parliamo dell’ingresso, è impossibile passare con un passeggino su un marciapiede rotto e con l’asfalto sollevato dalle radici dell'albero, se non ripuliranno penso che mia figlia non ci giocherà mai».

I passanti guardano, si fermano e abbozzano un sorriso: «Il giardino non è mai stato pulito - dice un passante - foglie fango, spazzatura è in questo stato almeno da quest’estate, e in zona non ha visto gli altri sono anche peggio, eppure ramazzare la spazatura e levare foglie e fango penso non ci voglia tanto» si allontana un signore facendo spallucce e continuando ad alta voce «tanto non cambierà nulla anche se è una cosa che serve ai bambini e agli anziani a loro non interessa». Si spera che il municipio con il sevizio giardini prenda atto di una situazione al prenestino diventata insostenibile.