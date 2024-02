Casa occupata a Torpignattara mentre fa la spesa, raid nell'alloggio di proprietà del comune

Esce per andare a fare la spesa. E, al ritorno, trova occupata la propria casa popolare assegnatale dal Comune. Il fatto è avvenuto nel popolare quartiere di Torpignattara, nella zona del Casilino.

IL BLITZ DEI VIGILI

La legittima assegnataria ha chiamato la Polizia Locale di Roma Capitale che, grazie ad un intervento immediato, con le pattuglie del V Gruppo Prenestino, ha consentito alla signora di rientrare in possesso dell’abitazione.

Gli agenti hanno quindi denunciato l’occupante abusiva, una 40enne di nazionalità straniera, la quale dovrà ora rispondere all’Autorità Giudiziaria per l’illecito commesso.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che avvengono occupazioni di alloggi popolari, Ater o comunali, da parte di persone che sfruttano l’uscita dei legittimi assegnatari. A novembre 2023, a Ponte di Nona, un anziano 85 venne ricoverato in ospedale. Immediatamente il suo alloggio venne occupato da una famiglia: una ragazza italiana di 23 anni con il suo compagno e i figli. Agli abusivi era è stata inutilmente offerta assistenza con una sistemazione alternativa. Lo scorso agosto, nella zona del Prenestino, un uomo era uscito per andare al lavoro dal proprio appartamento, in questo caso dell’Ater, a via delle Terme Gordiane. Aveva lasciato le finestre aperte a causa di un nido d’api e da lì, con un raid, una donna rumena, di 43 anni era riuscita a penetrare nella casa, insieme ai 3 figli minori. Ci volle una lunga mediazione da parte dei vigili urbani per convincerla a rilasciare l’alloggio e a riconsegnarlo al legittimo assegnatario.

Due anni fa, il caso che più fece scalpore, quello di Ennio Di Lalla, 86 enne, che, uscito dalla casa di proprietà al Tuscolano la trovò occupata abusivamente. Per settimane fu obbligato a rimanere fuori dal proprio alloggio.