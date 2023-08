"Scambiamoci i Libri", l'iniziativa a Roma Nord (per il secondo anno di fila)

A Roma Nord ritorna per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa che prevede lo scambio di materiale scolastici per studenti delle scuole secondarie di primo grado. Questo progetto mira alla cultura e all’interscambio di materiali scolastici. Un evento che abbraccia dunque il sociale e che ricorda quanto sia importante lo studio. Da venerdì 1° settembre sarà possibile vivere questa fantastica esperienza. Si tratta di una rete di solidarietà a cui aderiscono sempre più dirigenti scolastici, associazioni e genitori. L'iniziativa coinvolgerà gli istituti Ic Petrassi, Ic Cassia 1694, Ic La Giustiniana, Ic Baccano, Ic Lucio Fontana, Ic Enzo Biagi, Ic Parco di Veio e Ic Nitti.Agnese Rollo e Tatiana Marchisio assessore al Sociale e alla Scuola del municipio XV dichiarano: "Con il presidente Daniele Torquati teniamo a ringraziare anche i ragazzi di LSDlibri.it, il portale per la compravendita dei libri scolastici usati che, proprio come lo scorso anno, aderendo al progetto donerà parte dei libri raccolti a ragazze e ragazzi seguiti dai servizi sociali".

Questo il calendario degli appuntamenti con "Scambiamoci i Libri":

Ic Petrassi, Via della Maratona 23, il 7 settembre dalle ore 15:00 alle 18:30;

Ic La Giustiniana, Plesso Iannicelli, locali biblioteca, 1 e 4 settembre dalle ore 15:00 alle 19:00;

Ic Baccano, Presso Centro Famiglie, dal 4 all'8 settembre dalle ore 15:00 alle 19:00;

IC Lucio Fontana, plesso Castelseprio, il 5 settembre dalle ore 09:00 alle 13:00;

Ic Enzo Biagi presso Casale Università Agraria, Via della Fontana Secca 131, dal 4 all'8 settembre dalle ore 09:30 alle 15:00;

Ic Parco di Veio, plesso Morro Reatino, il 6 e 7 settembre dalle ore 10:00 alle 16:00;

Ic Cassia 1694, Plesso Buozzi, 5 settembre dalle ore 09:00 alle 12:00;

Ic Nitti, plesso Nitti, 6/7 settembre, 09:30 alle 13:30.