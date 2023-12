Roma, nutria investita da un’auto a Corso Francia: giaceva sotto un albero da due giorni. È stata soccorsa e salvata, morti i suoi cuccioli

Una scena atroce e complessa quella che si sono ritrovati di fronte diversi testimoni nel pomeriggio di ieri: una nutria era adagiata sotto a un albero a Corso Francia. Ma non è tutto: accanto al mammifero anche tre feti dei suoi piccoli, avvolti ancora nella placenta, e deceduti a causa di un trauma, probabilmente un investimento. L’animale giaceva da due giorni e qualcuno ha tentato più volte di avvicinarsi per soccorrerla, ma ha rischiato di essere aggredito. «Bisogna sempre prestare attenzione a queste operazioni di salvataggio», dice a “Il Messaggero” l’esperto Andrea Lunerti intervenuto per catturare e salvare la nutria. «Si tratta di specie mordaci e considerate tra le 100 più dannose al mondo. Pur di difendersi arrivano ad essere reattive nei confronti dell’essere umano», osserva.

Nutria a Corso Francia

Era lo scorso gennaio quando in piazza Cavour un’altra nutria era stata più volte avvistata e filmata intenta a passeggiare sulle strisce di via Cicerone sotto lo sguardo attonito dei numerosi residenti. E con ogni probabilità arrivava dal vicino fiume Tevere. «Si tratta di mammiferi che vivono in prossimità degli argini e la Capitale - specifica l’etologo Lunerti - è ricca di compluvi». E proprio nei pressi di Corso Francia, in via Vilfreto Pareto, è stato scovato un piccolo corso d’acqua da dove probabilmente la nutria di ieri si è mossa fino a raggiungere l’albero, a pochi metri da uno spartitraffico che divide tre corsi e dove transitano migliaia di veicoli al giorno. Il mammifero, con l’intento di attraversare una di queste corsie, ha subìto una trama dovuto a un possibile incidente con la ( tragica) conseguenza di un aborto.

La cattura è arrivata seppur tra mille complicazioni e «grazie - dice Lunerti - al supporto di numerose persone che hanno creato un cerchio umano per permettermi di condurre il mammifero dentro la gabbia e trasportarlo alla Lipu dove è stato accolto in maniera straordinaria per il primo soccorso». Le condizioni dell’animale sono apparse discrete e non sono state rilevate difficoltà nella deambulazione.

I consigli dell’esperto

La presenza di queste specie, soprattutto nella stagione invernale, è spesso segnalata da diversi utenti. Ma come bisogna comportarsi in caso di avvistamento? «Tutte le persone che hanno tentato di prestare soccorso - sottolinea l’esperto - si sono rese conto che la nutria è molto combattiva e aggressiva. Quindi no “al fai da te”, e soprattutto non tentiamo di cacciarle quando non hanno una via di fuga e non possono quindi guadagnare la libertà persona. Spesso restano intrappolate e pur di difendersi diventano brutali. Sono animali che si difendono e non si limitano solamente al semplice morso». Un altro prezioso suggerimento: «Mai somministrare del cibo perché sono in grado di memorizzare i luoghi dove circolano i rifiuti e gli avanzi del cibo. Il loro senso olfattivo porta queste specie a ricercare molto velocemente gli scarti dei generi alimentari e talvolta, abituati a muoversi al pari dei cinghiali, pur di riuscire a raggiungere un determinato luogo, finiscono per cacciarsi nei guai».