Roma, insegue le donne e le invita a salire sulla sua auto. L’allarme (social): «Attenzione a un uomo con una macchina di colore grigio»

L’ultimo caso, diversi giorni fa, nel quartiere La Storta, vede come protagonista una donna mentre accompagna sua figlia a scuola. «Ho sentito suonare il clacson - racconta la vittima - mi sono girata e ho visto questo signore che mi invitava a salire sulla sua auto per un passaggio. Ho risposto: «no grazie», poi sono corsa verso la scuola senza mai fermarmi». Tra i 35 e i 40 anni, capelli corti castani, accento non romano, a bordo di una Lancia Ypsilon di colore grigio: è questo l’identikit di un uomo - un presunto molestatore - che diverse donne hanno condiviso all’interno di un gruppo Facebook.

Le testimonianze

A lanciare l’allarme (social) è stata una giovane che ha raccontato l’esperienza subìta mentre si dirigeva verso la scuola di sua figlia: «Dopo la scuola sono andata al supermercato Todis e anche in quel caso mi ha seguita», prosegue il racconto la vittima.

Ma non è tutto: «E’ accaduto nuovamente a distanza di 15 giorni vicino all’ex Dazio, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Ero vicina a un bar - aggiunge - ho attraversato la strada e ancora una volta l’uomo mi ha chiesto: «Vuole un passaggio?». Il post della donna si è ben presto trasformato in una piazza virtuale dove in tante hanno condiviso le loro esperienze, dettagli e descrizioni che combaciano. «Dunque potrebbe essere la stessa persona, anche a me fece cenno di salire. Mi capita spesso di vederlo provenire (tra le 15 e le 16) da via Trionfale e dirigersi verso l’Olgiata. Sono riuscita - scrive l’utente - a prendere la targa, ma non ho fatto denuncia perché non avevo testimoni. Ho potuto segnarlo a una pattuglia in strada sulla Giustiniana». Ancora un altro episodio: «E’ capitato anche a me, mi ha seguita con la sua auto fino a sotto casa - scrive un'altra donna - e aveva un seggiolino per bambini. Non sono riuscita a individuare la targa, ma da oggi in poi spero di non vederlo più». Infine: «E' successo anche a me: la prima volta di fronte al bivio della Braccianese, la seconda, invece davanti la scuola Tomassetti. Stiamo attente», un altro racconto.