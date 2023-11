Roma, lite a Ponte Milvio, automobilista ubriaco sperona auto: patente ritirata e multa da 400 euro, il video sui social

Una lite tra automobilisti a Ponte Milvio diventata virale sui social. Un contenzioso tra due guidatori, probabilmente iniziato prima di mettersi alla guida, è sfociato in uno scontro stradale a suon di colpi d'auto. Con una macchina che ha speronato l'altra. È accaduto nella notte tra il 20 e il 21 novembre. L'uomo è risultato positivo all'alcol test. Per questo motivo gli è stata ritirata la patente, è stato multato per 400 euro e denunciato per danneggiamento e lesioni.

Il video

Nel video (tratto dai profili social di Welcome to favelas) si vede come una delle due vetture prima impedisca all'altra di procedere avanti, costringendola alla retromarcia, per poi sfrecciare addosso a tutta velocità contro di essa. Il conducente dell'auto colpita è stato soccorso dagli operatori sanitari, mentre l'altro, un uomo di 43 anni, è fuggito ed è stato denunciato dalla Polizia per lesioni e danneggiamento. La polizia ha tra l'altro accertato che l'uomo al volante della macchina che ha causato lo speronamento, inizialmente allontanatosi, era ubriaco. Per fortuna non sono stati coinvolti altri automobilisti o pedoni.