Roma, dopo 10 anni finalmente anche il XV Municipio ha un parco per i bambini

Finalmente dopo 10 anni di segnalazioni il quartiere del XV municipio ha un nuovo parco. E’ stato inaugurata ieri 17 dicembre, con il taglio del nastro l’area verde di Valle Muricana. Zona densamente popolata e priva di molti servizi, infatti ancora mancano scuole e luoghi di aggregazione. Il comparto C6 che precedentemente era uno dei lotti del quartiere è diventato il Parco dei Buoni con area giochi, aiuole verdi e playground a disposizione dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie del territorio. Un traguardo che è arrivato agognato dopo anni di lavoro. Per lungo tempo infatti quel terreno è stato un precario e ufficioso giardino pubblico che solo grazie agli sforzi del comitato di Quartiere Karol Wojtyla, e dei volontari della zona: un “parco fai da te” è stato mantenuto e attrezzato da uomini e donne di Valle Muricana che erano stufi di vivere in un luogo in cui i bambini non potevano neanche giocare. I passaggi burocratici sono stati molto lunghi: prima per cambio di destinazione d’uso del 2017, poi per l’inizio dei lavori gestiti da più appalti su un unico terreno.

Una storia di labirinti e intoppi amministrativi che Valle Muricana si è lasciata alle spalle. Oggi la periferia ha di nuovo il suo parco nel quale ci sono anche due panchine intitolate a due residenti della zona scomparsi di recente: Andrea Mei e Clemente Izzo. “Un parco inclusivo, a misura di tutti che ora, dopo anni e dopo la risoluzione di tutti i nodi legati ai cinque appalti che insistevano sull’area, spero diventi un punto di riferimento per tutto il quartiere. Andrea e Clemente sono un esempio di determinazione, gentilezza e solidarietà, gli stessi sentimenti che servono al quartiere di Valle Muricana affinché - ha detto il presidente Daniele Torquati - possa continuare a migliorare e a migliorarsi. Grazie veramente di cuore alle famiglie e ai cari che con i loro affetti hanno donato un messaggio positivo e contribuito al benessere sociale della comunità”.