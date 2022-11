Degrado Ponte Milvio, lucchetti circondati dai rifiuti. «Noi commercianti costretti a raccogliere»

È passato un po’ di tempo dalla storica scena del film Tre Metri Sopra il Cielo che ha reso Ponte Milvio famoso per i lucchetti dell’amore, ma il ponte rischia ora di diventare famoso per un’altra storia: quella legata al degrado e ai rifiuti che popolano la zona.

Bottigliette d’acqua, bicchieri di plastica, lattine e cartoni sono i principali rifiuti accumulati sulla strada proprio davanti le statue guardiane del ponte. I rifiuti derivano, in parte, dalla movida che negli anni ha sempre interessato la zona: sul ponte infatti sono presenti bicchieri da cocktail con cannucce, coppette da yogurt e bicchierini da caffè, ma anche interi pezzi di pizza lasciati a prendere il sole.

Un accumulo di rifiuti che aumenta con il tempo, per l’incuria delle persone e i secchi della spazzatura presenti ma a quanto pare non sufficienti. "Ogni mattina mi armo di guanti e tolgo la maggior parte dei rifiuti lungo il ponte lasciati la sera prima da chi prende da bere e si allontana dal locale nonostante l'ordinanza che vieti l'asporto" - è il commento di una commerciante della zona che cerca di tenere pulita la zona, almeno intorno la sua attività e lungo quel ponte amato da tutti. Nel quartiere è attiva la raccolta differenziata che "per fortuna funziona, vengono addirittura a ritirarla due volte al giorno" - commenta ancora la commerciante.

I rifiuti lasciati a terra si spargono, però, ovunque accumulandosi qualche passo più in là sulle piste ciclabili e le piste pedonali, rovinando il cuore verde di collina Fleming. Un verde rovinato anche dalle continue reti arancioni e i nastri gialli della Polizia di Roma Capitale che segnano asfalto dissestato, separatori stradali rotti e zone inaccessibili, come il sentiero che porta sotto il lungo tevere.

Una situazione che rischia di rovinare nel tempo il ponte dell'amore, nonostante l'impegno dei commercianti e la melodia di sottofondo regalata dagli artisti di strada per rendere ancora più romantico il quartiere.