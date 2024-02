La onlus Divertitempo apre nel Municipio 15 lo "Spazio inclusivo" per bimbi con disabilità e i loro coetanei

Nasce a Roma un nuovo spazio attivo nel segno dell’inclusione e dell’amicizia. Su iniziativa della Onlus Divertitempo – nata nel 2017 con lo scopo di favorire l’inserimento dei bambini con disabilità nel mondo dei loro coetanei - sarà infatti inaugurato venerdì 1 marzo alle 12, presso la Scuola Primaria Ferrante Aporti di Via Antonio Serra 95, lo “Spazio Inclusivo”, pronto ad ospitare bambini e ragazzi con e senza disabilità offrendo loro una serie di laboratori formativi con diversi livelli di apprendimento, ma sempre nel segno del coinvolgimento di tutti. All’evento sarà presente una rappresentanza istituzionale di Roma Capitale e del Municipio XV. Proprio il Municipio XV ha realizzato assieme all’IC Nitti questa nuova e utilissima area con il contributo di Ance Roma – Acer.

Le attività in programma, che rientrano nel progetto denominato “Impara l’arte e non metterli in disparte” gestito da Divertitempo, variano dai laboratori di cucina a quelli di botanica, dai corsi di psicomotricità a quelli di arti e mestieri e si svolgeranno sia in orario scolastico, sia nei fine settimana. Con questa iniziativa si punta a potenziare e consolidare le abilità manuali, con il rafforzamento dell’autonomia in attività quotidiane; a supportare la comunicazione e la relazione; a favorire l’inserimento dei ragazzi in condizione di disabilità nelle attività lavorative. In questo senso sarà molto importante il coinvolgimento degli esercizi commerciali del quartiere.

Il presidente del Municipio XV Daniele Torquati ha così commentato l’iniziativa: “Con il progetto di Divertitempo proseguiamo il lungo percorso che in questi due anni ci ha visto ogni giorno al lavoro in favore di percorsi inclusivi, di condivisione per i più fragili e di riattivazione di spazi chiusi.

Questo nuovo progetto, attivo all’interno di uno dei nostri istituti in orario scolastico ed extrascolastico e dedicato agli alunni della scuola e ai bambini con disabilità del territorio, è un ulteriore traguardo per cui voglio ringraziare l’Associazione, gli Assessori Marchisio e Martelli che hanno seguito da vicino la programmazione e la Scuola Ferrante Aporti per la disponibilità”.

Grande la soddisfazione del presidente di Divertitempo, Gianluca Morelli: “Con questo spazio uno dei nostri grandi sogni diventa realtà. Questo luogo permetterà ai nostri ragazzi di essere formati per affrontare la vita che c’è lì fuori, per loro spesso piena di ostacoli. Perché tutti i bambini sono speciali, ma alcuni lo sono di più".

Felice del contributo dato anche Antonio Ciucci, Presidente dei costruttori romani (Ance Roma – ACER): “Siamo orgogliosi di aver collaborato con Divertitempo e di aver fornito un aiuto concreto alla realizzazione del progetto, rendendo questi spazi più funzionali all’apprendimento e alle esigenze dei bambini e dei ragazzi coinvolti”.