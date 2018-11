Campidoglio, via alla pulizia del verde. Ecco il programma Municipio per Municipio

Partono oggi, lunedì 19 novembre, le prime operazioni di sfalcio dell’erba, pulizia e potature di cespugli e siepi che coinvolgeranno tutta la città, circa 20 aree per Municipio solo nel primo mese. Ne dà notizia Roma Capitale. Da piazza Vittorio a Villa Sciarra, da via Palmiro Togliatti a Casal Monastero, da Villa Lais a Ponte di Nona, da Vigna Murata al Parco Corviale, da Mostacciano a via Pineta Sacchetti. È stato aggiudicato definitivamente il bando europeo da 4 milioni di euro per la manutenzione del verde “orizzontale”: cinque ditte specializzate per 46 squadre saranno impegnate tutti i giorni, con disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi e prefestivi impiegando uomini e mezzi sul grande patrimonio verde della Capitale.Ecco la prima parte degli interventi, da 19 al 25 novembre, nell'ambito della programmazione più complessiva fino al 23 dicembre 2018.I Municipio: Gianicolo - Passeg.Gianicolo - P.le Garibaldi - Quercia del Tasso - P.co Villa Corsini - Via Garibaldi - Pendici Gianicolo - Castel Sant'AngeloII Municipio: V.le XVII Olimpiade - via Svezia - via Norvegia - via Austria - via Germania - Aree adiacenti Palazzetto dello SportIII Municipio: Via Monte Urano - Piano di Zona Vigne Nuove (Via C.Sottile - Via delleVigne Nuove) - Giardino Capanna Protostorica - Viale Tirreno - Via Comano - Via CalcinaiaIV Municipio: Via Palmiro Togliatti - Via Santi - Parco Guido Rossa - Via Loreto Via Sirolo - Via Morrovalle Via RecanatiV Municipio: Piazza del Pigneto - Via di Portonaccio - Parco Pasolini - Parco Achille Grandi - Parco Taverna - Largo Preneste - Viale Irpinia - Via Anagni - Parco SomainiVI Municipio: Ponte di Nona v3 - Ponte di Nona v8 - Ponte di Nona arredo stradaleVII Municipio: Villa Lazzaroni - Villa Lais - Viale CastrenseVIII Municipio: Parco Fao - Punto Verde qualità Grotta PerfettaIX Municipio: Via Achille Campanile - Comp. Cecchignola estXI Municipio: Via dei Candiano - Via dei Cantelmo - Via Caselli - Via dei Chiaromonti - Parco CorvialeXII Municipio: Mura Gianicolensi - Casal Lombroso 195 - Via Davarna - Via SaffiXIII Municipio: Comp. La Maglianella (V.Cornelia - V.Avolasca) - Comp. F2 Val Cannuta - Comp. F2 Val Cannuta (via Luca Passi) - Stazione Valle Aurelia - Stazione Valle Aurelia (Via A.Emo)XIV Municipio: Parco Pineto - Parco LucchinaXV Municipio: Parco Inviolatella Borghese - Parco Mellini - Largo Pasquale Saraceno - Via Fabbioni - Via Pareti - Parco Via Casale Mellini - Parco V.Alpinismo - Parco Via La Branca - Parco Via Casale S.Spirito - Parco Tassoni - Zona Cesano B20