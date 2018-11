Campidoglio, approvato il bilancio: dai trasporti ai ponti, ecco dove si interverrà

La giunta del Campidoglio ha approvato il progetto di Bilancio di previsione 2019-2021 di Roma Capitale, e le delibere collegate, che ora verranno sottoposti alla discussione dell’Assemblea Capitolina. Si prevede una spesa corrente per il 2019 di circa 4,8 miliardi di euro, in aumento di oltre 170 milioni rispetto alle previsioni del 2018. La spesa per investimenti e opere pubbliche nei prossimi tre anni si attesta invece a 1 miliardo e 120 milioni di euro, raddoppiando rispetto al precedente piano triennale (557 milioni). «È la manovra ‘Sblocca Roma’ che serve per cambiare la città nei prossimi tre anni», sottolinea la sindaca di Roma Virginia Raggi, «e anche per dare una scossa all’economia della Capitale».

Roma, sos entrate in Comune: dalle mense alla Ztl mancano 15 milioni

Campidoglio, via alla pulizia del verde. Ecco il programma Municipio per Municipio

Nel Piano degli investimenti, lo stanziamento più rilevante riguarda la mobilità e i trasporti, a cui vengono assegnati circa 490 milioni di euro in tre anni: tra gli interventi principali da realizzare si segnalano l’avanzamento dei lavori della Metro C (150 milioni) l’acquisto di autobus per 129 milioni di euro nel prossimo biennio, l’acquisto di 15 treni per la Metro B (12,6 milioni), i corridoi Eur-Tor de’ Cenci ed Eur-Tor Pagnotta (9 milioni), i nuovi impianti semaforici e per la priorità semaforica ai mezzi pubblici (8,5 milioni), il Grab (6,9 milioni), la sotituzione di 22 scale e 22 ascensori della Metro B (3,5 milioni), le nuove piste ciclabili (2,6 milioni), il nuovo tram dai Fori a piazza Vittorio (2,3 milioni) gli attraversamenti pedonali luminosi (1,3 milioni). Ai lavori pubblici e alla manutenzione urbana vengono destinati oltre 313 milioni di euro nel triennio. Tra le voci più importanti il Campidoglio segnala la realizzazione del Ponte dei Congressi (144 milioni), la manutenzione straordinaria delle strade e ponti (84 milioni), l’ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica (6 milioni), la manutenzione di edifici scolastici (5 milioni), gli interventi contro il dissesto idrogeologico a Prima Porta (5 milioni). Per i Municipi vengono previsti 60 milioni di euro in tre anni per investimenti e opere pubbliche di loro competenza.

Ultimo aggiornamento: 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA