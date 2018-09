Roma, il nuovo Regolamento di polizia urbana: oggi al vaglio della Giunta capitolina

Arriverà oggi in giunta il nuovo Regolamento di polizia urbana per l'approvazione definitiva. «Ieri sera sono state apportate le ultime modifiche al testo», ha affermato Teresa Marcellino, funzionario della polizia locale intervenendo alla commissione Trasperanza richiesta dalla consigliera della lista Meloni, Rachele Mussolini, per fare il punto sul provvedimento fermo da mesi. Assente alla riunione il delegato alla Sicurezza di Roma Capitale, Marco Cardilli, che ha comunque inviato una missiva confermando che «si è alla fase finale dell'iter».



Nel corso della riunione la consigliera del Movimento 5 Stelle Sara Seccia ha invece sottolineato «la complessità del nuovo testo che si compone anche di tre allegati: il primo riguarda le mappe di tutte le zone di Roma, il secondo le sanzioni ed il terzo tutti i luoghi storici e le fontane storiche». Nel nuovo testo, ha aggiunto, «sarà contemplata anche la questione relativa ai fuochi d'artificio, alle norme anti alcool ed ai centurioni».

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00



