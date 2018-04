Processo agli Spada, anche Raggi in tribunale: «Roma non ha paura di loro»

«Sono qui perché le istituzioni non devono mai lasciare soli i cittadini soprattutto quando si tratta di lottare contro la mafia. Sono qui come sindaca della città per lanciare un messaggio forte e duro contro la malavita. Gli Spada sappiano che Roma non ha paura». Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che si è recata oggi nel Tribunale di Roma per seguire l'udienza in cui verrà ascoltata come testimone Federica Angeli nel processo a carico di alcuni esponenti del clan Spada.



«Oggi siamo qui vicino a Federica - ha aggiunto - che ha il coraggio di testimoniare e siamo vicini a tutti quei cittadini che sono in prima linea come Giuliana Di Pillo, presidente del Municipio di Ostia, Paolo Ferrara (capogruppo M5S nel X municipio), i carabinieri, le forze dell'ordine e i tanti cittadini onesti, gli imprenditori onesti di Ostia e del territorio»

Giovedì 19 Aprile 2018



