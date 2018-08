Beffa Campidoglio, premi ai dirigenti per avviare appalti

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Usare parte dei fondi destinati al salario accessorio dei dipendenti del Campidoglio, quelli destinati ai premi di produttività, per incentivare dirigenti e funzionari comunali a partecipare alle commissioni aggiudicatrici degli appalti pubblici. Un problema non di poco conto, visto che l’amministrazione capitolina si trova con decine di milioni di fondi bloccati proprio a causa delle difficoltà di portare a termine le gare. Il motivo? Ufficialmente le sedute saltano per malattie dei componenti, altri impegni...