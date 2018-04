di Lorenzo De Cicco

Nessuna banca si fida dell’Atac. In sei mesi la più grande partecipata dei trasporti pubblici del Paese, quasi 12mila dipendenti e un debito ciclopico di 1,3 miliardi, non è riuscita a trovare un-istituto-uno che accettasse di sottoscrivere una fideiussione da circa 10 milioni di euro, fondamentale per assicurare il servizio di bus e metro nella Capitale. La società del Campidoglio ha un bisogno disperato di una garanzia esterna, pena la cancellazione dal registro delle imprese e quindi il ritiro della concessione,...