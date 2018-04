Roma, grana per Atac. Il ministero dei Trasporti: «Garanzie sui conti o il servizio sarà sospeso»

di Simone Canettieri e Lorenzo De Cicco

Per Atac, l'azienda di trasporto pubblico di Roma, è un vero e proprio aut aut. Il ministero dei Trasporti in una lettera intima all'azienda municipalizzata di iscriversi entro 60 giorni al Ren, il registro elettronico nazionale per gli operatori della mobilità, altrimenti è pronto a revocarle la concessione del servizio pubblico. Si tratta fondamentalmente di una fideiussione da ripresentare, perché quella vecchia è scaduta il 31 marzo e non è stata ancora rinnovata. Il Ren certifica l'idoneità economica, tecnica e finanziaria dell'azienda che in questo momento si trova ancora alle prese con l'accoglimento o meno del concordato preventivo da parte del tribunale fallimentare. Dal Campidoglio trapela tranquillità: «Si tratta di una procedura amministrativa - filtra dalla giunta Raggi - risolveremo il problema il prima possibile. Non c'è pericolo per la circolazione dei mezzi». Il Pd, con il capogruppo Giulio Pelonzi, chiede che sia la sindaca Raggi sia l'assessore Meleo riferiscano in Aula già domani, senza aspettare il consiglio straordinario di giovedì prossimo».





LA NOTA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Il dicastero di via XX Settembre spiega: «Relativamente alla lettera inviata dal Mit ad Atac si precisa che si tratta di una comunicazione nell'ambito delle normali interlocuzioni tra le due amministrazioni. La lettera interviene, dopo la precedente proroga di sei mesi dell'iscrizione di Atac al Registro Elettronico Nazionale (REN), iscrizione per la quale è necessaria l'idoneità finanziaria. Scaduti i sei mesi, il Ministero informa, infatti,

della possibilità di presentare gli atti e i documenti necessari entro i prossimi due mesi, quindi altri 60 giorni, al fine di mantenere l'iscrizione al Registro, necessaria per l'esercizio delle imprese di trasporto. Immotivato quindi qualsiasi allarme di interruzione del servizio».





LA NOTA DI ATAC

«Non è avvenuta alcuna revoca della concessione del servizio di trasporto pubblico da parte dell'

Ufficio Motorizzazione Civile del Mit». Lo scrive Atac in una nota. «L'Ufficio della Motorizzazione Civile ha soltanto riconosciuto ad Atac un termine di 60 giorni entro cui presentare memorie o documenti per riscontrare la propria idoneità finanziaria all'esercizio del trasporto pubblico. Si tratta di un adempimento previsto dalla legge al quale l'azienda sta ottemperando, d'intesa con Roma Capitale»







Lunedì 16 Aprile 2018



