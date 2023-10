Roma, trovata una vipera nella finestra di un box auto a Ottavia. L’esperto: «Attenzione, è la stagione in cui nascono i cuccioli»

La segnalazione arriva nel pomeriggio di oggi in un condominio in zona Ottavia. Un residente si era recato all’interno del proprio box auto con l’intento di far areare l’intero locale, ma la “sorpresa” era ad attenderlo lì, sul davanzale della finestra: un cucciolo di vipera nato, con ogni probabilità, da pochissimi giorni. «E’ la stagione in cui nascono i cuccioli», spiega a “Il Messaggero” l’esperto Andrea Lunerti

I fatti

L’identificazione del rettile non ha lasciato spazio ad alcun dubbio: quel serpente era una vipera, esemplare aspis francisciredi, giovanissima, in buone condizioni di salute e alla ricerca di un luogo caldo dove potersi riparare. «Quando siamo arrivati nell'edificio - prosegue l'esperto Lunerti - ci siamo resi conto che l'ofide era caduto dalla griglia di aereazione sovrastante al box e la mamma avrà probabilmente partorito nelle vicinanze e, con molta probabilità, altri cuccioli sono andati in dispersione».

Il piccolo rettile era riuscito a spostarsi e ad introfularsi nel vano di un secondo box di proprietà di un'altra residente. «Una situazione davvero rischiosa», commenta l'etologo. «Se quella signora avesse aperto la finestra avrebbe rischiato di essere morsa». L'obiettivo dell'amministratore condominiale è ora di effetturare una ulteriore ispezione e pulizia dei vani per verificare l'eventuale presenza di altri piccoli rettili. «Non mi aspettavo di poter trovare la vipera in una zona non particolarmente ricca di vegetazione». «In questi casi - sottolinea Lunerti - è sempre opportuno fare attenzione a dove mettere le mani e utilizzare, in particolre per quanto concerne la raccolta delle foglie, attrezzi adeguati per non rischiare di imbattersi nei ( cuccioli) di vipere che in questo periodo stanno venendo al mondo».

Su indicazioni dei carabinieri forestali e del Comandante Cigolani, il rettile è stato catturato e liberato a quattro chilometri dalla prima abitazione, a Nord della Capitale.