Tutor Galleria Giovanni XXIII a Roma attivi, da oggi scattano le multe: ecco dove sono gli autovelox e il limite di velocità

Entrano in funzione i tutor nella Galleria Giovanni XXIII a Roma. Da oggi, giovedì 30 marzo 2023, nel quadrante nord occidentale della capitale all'altezza dello Stadio Olimpico, saranno attivi i sistemi di rilevamento di velocità installati negli anni precedenti nel sottopassaggio stradale. Da oggi partiranno le prime multe per chi viaggerà ad una velocità superiore ai 75 km/h (i 70 stabiliti come limite più i 5 di tolleranza disposti dalla legge). Il sistema Celeritas 1506, inoltre, sarà attivo anche per i veicoli che accedono alla galleria dagli accessi intermedi.

Autovelox attivi nella Galleria Giovanni XXIII

Il meccanismo di controllo della velocità è presente in 3 tratte distinte della strada sottorranea per tenere conto delle svolte intermedie lungo il percorso. Lo strumento rileverà la velocità media di attraversamento dei veicoli dal punto di entrata nella galleria a quello di uscita di ogni tratta, in modo da fare una valutazione precisa della velocità mantenuta lungo il tragitto. Il sistema di controllo sarà attivo anche per i veicoli che accedono alla galleria dagli accessi intermedi.

Galleria Giovanni XXIII, installati i primi tutor: velocità massima 70 km/h

Dove sono i tutor

La Galleria Giovanni XXIII è lunga 2,9 km. Gli autovelox (otto in tutti, 4 per ciascuna delle due carreggiate) rilevano la velocità media all’interno del tratto di strada che passa sotto la collina di Monte Mario e collega la Tangenziale Est all’altezza dello Stadio Olimpico a via della Pineta Sacchetti all’altezza del Policlinico Gemelli. Quasi tre chilometri di tunnel, nella parte orientale prolungamento della Tangenziale Est, che permettono il congiungimento diretto e "rapido" tra Foro Italico e Corso Francia con via Cortina d'Ampezzo, Trionfale, Balduina e Monte Mario. Il modo più veloce di raggiungere e fuoriuscire da quadranti popolati e trafficati dove si convogliano pure pazienti e personale di tre grandi ospedali: Policlinico Gemelli, San Filippo Neri e Cristo Re.

Dove saranno istallate le prossime telecamere

Strumenti simili, a quanto si apprende, saranno installati su strade ad alto scorrimento e ad alto rischio, come ad esempio il viadotto Giubileo, viale Isacco Newton, viale Palmiro Togliatti, Tangenziale est. Verrà inoltre riattivato il sistema di misurazione sulla via del Mare.