Mercoledì 25 Gennaio 2023, 07:52 - Ultimo aggiornamento: 07:54

Fiamme, fumo e tanta paura. Un incendio ieri mattina è divampato all'interno di un appartamento in via don Carlo Gnocchi in zona Primavalle a Roma. Un denso fumo è iniziato ad uscire da un alloggio al secondo piano della palazzina al civico 68 dove abita una donna e il suo gatto. Immediatamente è stato lanciato l'allarme mentre i condomini, autonomamente hanno lasciato gli alloggi mentre i carabinieri intervenuti agevolavano l'evacuazione. La donna era uscita per spese. Sul posto erano presenti anche il funzionario di turno dei pompieri, il personale medico dell'Ares 118 e personale della polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.

Gatto abbandonato davanti al canile, nel trasportino 50 euro e una lettera: «Aiutalo, non posso più prendermi cura di lui»



IL SALVATAGGIO

Intervenuti prontamente per mettere in salvo gli occupanti dello stabile, i pompieri dunque si sono accorti che nell'appartamento dove si è originato il rogo c'era solo uno spaventatissimo gattino che non riusciva a scappare via ed era completamente avvolto dal fumo sprigionato dall'incendio, e gli operanti sono riusciti a metterlo in salvo. L'animale però a causa dei fumi inalati ha rischiato di morire, decisivo l'intervento di uno dei vigili del fuoco che ha messo una mascherina con l'ossigeno. Attimi con il fiato sospeso. La tensione si è sciolta quando l'animale è tornato a miagolare.

Al momento non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme. A dicembre sempre nella stessa via era scoppiato un altro grande incendio. In quel caso ad andare a fuoco era stato un palazzo abbandonato, un tempo sede della Telecom, da tempo rifiugio di senzatetto che vivono all'interno tra cumuli di spazzatura.

R.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA