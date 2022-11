New York, un gatto "clandestino" nel trolley di un passeggero

Brivido felino al Jfk di New York. Un gatto clandestino è stato individuato dagli agenti della TSA (Transportation Security Administration) nell'aeroporto americano durante i controlli di sicurezza. Il micione era dentro un trolley di un passeggero in partenza da New York verso la Florida. Gli agenti si sono accorti dell'animale dopo il passaggio ai raggi X del bagaglio. Sopreso anche il proprietario del trolley: non sapeva neanche di avere un gatto. O meglio, non sapeva che qualcuno all'interno della casa dove vive possedeva il felino che, evidentemente, si è intrufolato nella valigia durante i preparativi del viaggio. "Smells", questo il nome del gatto, per fortuna sta bene ed è tornato a casa. Sono tanti gli oggetti "bizzarri" trovati dagli agenti di sicurezza in aeroporto «ma un animale vivo dentro un bagaglio registrato è un'esperienza davvero rara» ha detto alla CNN la portavoce della TSA Lisa Farbstein.