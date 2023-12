I mercatini di Natale a Monte Mario: tutti gli appuntamenti e il programma (con gli orari) degli eventi

Puntuale come un orologio svizzero, la magia del Natale non tarda ad arrivare a Monte Mario!

Piazza Guadalupe – il cuore del quartiere romano – via Giovanni Gherardini e via Giannina Milli, esprimono attraverso colori e decorazioni lo spirito della nostra Festa preferita!

I residenti della zona, tra oggi e domani, avranno l’opportunità di passeggiare tra i gioiosi mercatini natalizi e di osservare presepi antichi fatti a mano. Oltre a comprare regali artigianali per le Feste in arrivo, tra le 15.00 e le 20.00 di domenica, gli abitanti di Monte Mario potranno anche degustare diversi prodotti tipici del periodo natalizio offerti dai vari stand.

E per i bambini? I piccoli residenti del quartiere non resteranno di certo insoddisfatti: spettacoli e laboratori creativi coinvolgeranno loro attivamente. Ma non finisce qui: all’entrata della piazza, ad attenderli, vi è una bellissima giostra.

Insomma, il Mercatino di Monte Mario urla gioia e spensieratezza, per grandi e piccini… tuttavia, nonostante l’atmosfera festiva, non tutti hanno manifestato la massima felicità: a quanto pare, non tutto va sempre liscio come l’olio.

Per coloro che erano soliti parcheggiare le loro vetture nel perimetro di Piazza Guadalupe e nei luoghi adibiti ora al mercatino, la situazione è meno piacevole e, nei gruppi Facebook del quartiere, non mancano le lamentele a tal proposito.

“Grazie per averci tolto tutti i parcheggi” scrivono gli utenti con vena ironica; molti, però, hanno cercato di dare conforto a coloro che hanno perso momentaneamente il posto auto, rassicurandoli del fatto che lo riacquisiranno presto.

In effetti, per qualche giorno si può anche chiudere un occhio, del resto ciò che viene offerto ripaga senza alcun dubbio quel che è stato temporaneamente perso!