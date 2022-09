Martedì 20 Settembre 2022, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 10:06

Non solo i costi dei consumi raddoppiati: le imprese del settore alimentare stanno facendo i conti anche con i rincari delle materie prime: farina, burro, olio e lieviti. Così anche R.C. che all'Aurelio gestisce un forno, è stato travolto dai rincari.

Quando ha capito che la situazione stava precipitando?

«Purtroppo molto velocemente. Negli ultimi due mesi i conti da saldare sono raddoppiati, ma ad aumentare sono state le spese fisse. Già alla fine del mese di luglio il quadro era drammatico. Confesso che dopo lo stress del Covid, non sono pronto ad affrontare un'altra battaglia. Il punto è che, se non paghi le utenze, le staccano».

Perché ha pensato di rivolgersi agli usurai?

«Perché avevo bisogno subito di avere soldi liquidi. Per coprire tutto, circa 4 mila euro. Può sembrare una cifra irrisoria ma non è così perché le entrate della mia attività sono fisse e devo coprire anche le altre spese. Mi sono sentito senza via d'uscita, senza alternative. Ho delle responsabilità anche nei confronti dei miei collaboratori che, come me, si sono sacrificati molto già durante i due anni di Covid».

Crisi, locali in ginocchio a Roma: in fila dagli strozzini per evitare il fallimento

Gas, imprese senza metano. Allerta di Confindustria: «Non si arriva a Natale»



Dunque, cosa ha fatto?

«Sono stato costretto, come tutti i miei colleghi, ad aumentare i prezzi dei prodotti. Ma anche i clienti sono in difficoltà, gli aumenti sono stati contenuti. E poi ho capito che avevo bisogno di aiuto. A quel punto ho pensato di chiedere soldi in prestito, diciamo in via ufficiosa. Mi era sembrata la soluzione più veloce ed efficace».

Perché ci ha ripensato?

«Tanti colleghi sono nella mia stessa situazione e ci confrontiamo ogni giorno su ciò che sta accadendo. Mi hanno suggerito intanto di rivolgermi a un professionista del settore e così ho fatto. Mi sono rivolto all'associazione di categoria, ho portato tutti i miei conti da saldare. Mi hanno fatto un quadro della situazione e abbiamo avviato la procedura per rateizzare i pagamenti. Al momento è l'unica soluzione. Ma resta l'incertezza per il prossimo futuro e soprattutto, per la prossima bolletta».