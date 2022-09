Venerdì 16 Settembre 2022, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 12:30

La dote del decreto aiuti ter è salita a 14 miliardi e nei piani del governo aiuterà famiglie e imprese ad affrontare il caro bollette di questi mesi. Di questi 6,2 miliardi arrivano da maggiori entrate che si possono utilizzare subito dopo l'autorizzazione del Parlamento. Tra gli interventi, previsto un bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui: la misura, contenuta nel decreto aiuti ter all'esame del Consiglio dei ministri, andrà anche ai pensionati e interesserà una platea di 22 milioni di persone. Una fetta importante del nuovo provvedimento andrà alle imprese, a partire dalla proroga dei crediti d'imposta, misura di sostegno in scadenza a fine settembre e che invece, con il nuovo decreto legge, punterà dritto a fine anno. Includendo - ed è una delle novità - anche bar, ristoranti e piccole imprese, ovvero tutte quelle attività che hanno un contatore che supera l'asticella dei 4,5 kw.

Quattrocento milioni a sanità, 190 all'agricoltura

Con il decreto aiuti ter arriverà uno stanziamento di 400 milioni per il Servizio sanitario nazionale, suddiviso tra le regioni e province autonome per far fronte ai rincari nel settore ospedaliero, comprese Rsa e strutture private. Ci saranno anche circa 190 milioni per il sostegno alle aziende agricole, con interventi per la riduzione dei costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell'alimentazione delle serre, oltre al rifinanziamento di 10 milioni per le scuole paritarie.

Bonus bollette esteso a 600mila famiglie: prezzi giù del 30% con Isee fino a 15mila euro

Il taglio delle accise

Novità in arrivo anche sul fronte delle accise: il nuovo decreto ministeriale confermerà la riduzione delle accise su gasolio e benzina fino a tutto novembre.

Stefani: 120 milioni a disabili per arginare gli aumenti

«Nel dl Aiuti ter abbiamo inserito una norma per aiutare gli enti che gestiscono servizi per la disabilità a sostenere i costi dell'energia. È istituito un fondo di 120 milioni l'anno, di cui 100 da fondi gestiti dal ministro per le Disabilità. I fondi spettano agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali in regime residenziale e semiresidenziale per disabili che per l'aumento dei costi di energia termica e elettrica hanno subito un incremento dei costi oltre il 30 per cento nel terzo e quarto trimestre 2022». Così il ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

Riforma enti locali e mappa concessioni

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto confermano fonti di governo, oltre al decreto aiuti ter esaminerà anche i primi decreti attuativi della legge sulla concorrenza: oltre al decreto con la riforma dei servizi pubblici locali c'è anche, il decreto legislativo con le regole per la mappatura delle concessioni pubbliche, compresi i balneari.

Il decreto aiuti ter

Tutti d'accordo sulle risorse per il decreto aiuti ter, che tra i 6,2 miliardi autorizzati dal Parlamento e le nuove poste sarà di 14 miliardi. Ma la nuova lite ieri si è consumata, ancora una volta, sui balneari. Mentre la Camera - come ultimo atto della legislatura - votava all'unanimità l'autorizzazione a utilizzare le entrate aggiuntive di luglio e agosto per finanziare il decreto aiuti ter, a Palazzo Chigi nel pre-consiglio si registrava lo strappo del ministero del Turismo su uno dei primi decreti attuativi della legge sulla Concorrenza. Ad anticipare l'insofferenza per una scelta tutta «politica», a una settimana dalle elezioni, era stato poco prima Massimo Garavaglia. Iniziare a rendere operativa la concorrenza proprio dal decreto con le regole per la mappatura di tutte le concessioni pubbliche - spiagge comprese - è vissuta dal ministro leghista come una provocazione visto peraltro che la mappa, a suo dire, di fatto è «inutile». Quindi, la richiesta, meglio fermarsi e lasciare al nuovo governo onere e onore di affrontare il tema bollente di balneari, ambulanti e affini. «Se si va avanti me ne vado», affonda Garavaglia, preannunciando una sorta di dimissioni-bis, visto che il governo tutto è già dimissionario. Un gesto, insomma, poco più che simbolico che rischia di trasformare in un ring l'ultimo Consiglio dei ministri prima del voto. Mantenendo la promessa di correre per centrare più obiettivi possibile del Pnrr il governo aveva elaborato due decreti - anche la riforma dei servizi locali oltre alle concessioni - da cui dipende la rata di fine anno di fondi europei. Ora starà a Mario Draghi decidere se portare comunque entrambi i provvedimenti nel Cdm chiamato ad approvare la nuova tranche di aiuti a famiglie e imprese.

I partiti in campagna elettorale hanno declinato le loro ricette, che in molti casi convergono, come sulla necessità di procedere indipendentemente dalla Ue al disaccoppiamento del gas dall'elettricità. Secondo i calcoli di Fdi arrivare a marzo dividendo il prezzo del metano da quello dell'energia elettrica (una proposta avanzata, tra l'altro, anche dal Pd) costerebbe «solo» 3-4 miliardi che si potrebbero trovare anche senza scostamento. L'esecutivo continua a studiare la misura che si sta rivelando parecchio complessa da mettere in pratica. E in pochi scommettono che si riuscirà a inserirla nel testo che i ministri saranno chiamati ad approvare in tarda mattinata. Tra le misure date per certe c'è, per le famiglie, l'aumento della soglia Isee per il bonus sociale, ora a 12mila euro. L'asticella dovrebbe salire ma non è detto che si riesca a portarla, come ipotizzato nei giorni scorsi, fino a 15mila euro. Perché la misura sarebbe molto costosa e la maggior parte delle risorse - circa i due terzi - saranno invece questa volta dedicati alle imprese, per scongiurare blocchi produttivi a causa del caro-energia o, peggio ancora, chiusura di attività.

L'intervento principale dovrebbe riguardare il credito di imposta che dovrebbe non solo essere prorogato al quarto trimestre ma anche rafforzato nelle percentuali ed esteso ai piccoli esercizi (quelli con potenza sotto i 16,5 kw). Buona parte dei fondi aggiuntivi recuperati per finanziare il decreto, peraltro, arriveranno proprio da risorse accantonate per crediti d'imposta di vario tipo che poi non sono stati utilizzati. Con il decreto ter dovrebbero essere destinate risorse fresche anche ad enti locali, sanità e al mondo dello sport, pure loro in difficoltà causa maxi- bollette. Potrebbe non esserci invece nessuna modifica, invece, alla tassa sugli extraprofitti dopo che nelle scorse settimane si erano studiati interventi per delimitare meglio la sua applicazione e ridurre il rischio ricorsi.