31 Maggio 2021

di Federica Lupino

Altri 73mila euro per l’acquisto di tamponi. A tanto ammonta lo stanziamento della Asl di Viterbo con cui proroga di sei mesi la fornitura già in essere per l’acquisto dei dispositivi necessari per rintracciare il virus e contenerne la diffusione. Se infatti è vero che la curva da due settimane a questa parte continua a scendere, lo è altrettanto che il Covid-19 continua comunque a circolare.

Ieri l’azienda sanitaria ha scoperto altri 13 positivi: 4 a Grotte di Castro, 3 a Onano, 1 rispettivamente ad Acquapendente, Canepina, Nepi, Soriano nel Cimino, Tarquinia e Viterbo. “I nuovi positivi – fa sapere il sindaco di Onano, Giovanni Giuliani - appartengono alla stessa bolla che ha colpito la scuola dell'infanzia e fortunatamente sono sempre stati in isolamento. A loro va tutta la nostra solidarietà. Come vedete non bisogna abbassare la guardia ma serve continuare ad adottare le misure anti-Covid. Colgo l'occasione per invitarvi a partecipare allo screening volontario nella sede del Comune che verrà effettuato nei giorni 31 maggio e 1 giugno dalle 9 alle 19”. A Soriano nel Cimino restano “9 persone positive, di cui 2 ricoverate in struttura ospedaliera) per un totale di 8 nuclei famigliari coinvolti. Siamo sulla strada giusta ma – sottolineano dal Comune - non abbassiamo la guardia”.

Scendono a 417 i cittadini attualmente positivi nel Viterbese. Di questi, appena 26 sono ricoverati in ospedale: 23 nel reparto di Malattie infettive e 3 nella Terapia intensiva di Belcolle. Sale a 14.517 il numero delle persone negativizzate, mentre resta stabile a 451 quello delle persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 162.329 tamponi, di cui 337 nelle ultime 24 ore.

Sul fronte dei vaccini, oggi si chiudono le prenotazioni per i maturandi che da domani inizieranno a sottoporsi alle somministrazioni in uno dei dieci centri Pfizer della provincia. Il totale delle dosi somministrate sinora è di circa 166mila (la fascia d’età maggiormente vaccinata sinora è quella tra i 70 e i 79 anni con oltre 36mila vaccini fatti). Gli immunizzati hanno ufficialmente superato i 50mila, attestandosi sui 50.083, mentre le prenotazioni arrivano a sfiorare le 115mila.