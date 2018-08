RIETI - L’ex Pesaro Edoardo Moretti è l’ultimo acquisto della Zeus Energy Group Rieti. Per coach Rossi l’arrivo del nuovo giocatore da l’opportunità di allungare le rotazioni per la prossima stagione.Moretti è un giocatore di esperienza nonostante la giovane età, nato a Perugia il 6 Maggio del 1998, lo scorso anno ha militato nell’ Under 20 nazionale di Pesaro e nel roster della prima squadra con la quale si è allenato regolarmente. Inoltre, il doppio tesseramento con il Bramante gli ha permesso di giocare anche nella Serie C della società satellite di Pesaro.

Per Moretti questa sarà la prima esperienza a Rieti ed è sicuramente molto emozionato: “Sono molto contento di venire a Rieti, ho sensazioni positive in vista della prossima stagione e non vedo l’ora di dare il meglio ed essere utile alla squadra”.



Soddisfatto anche il Presidente della NPC, Cattani: “Siamo sempre vigili nel monitorare possibili occasioni utili alla squadra ed Eduardo è stata una di queste. Anche in passato lo avevamo tenuto in considerazione per il nostro settore giovanile, insieme a Gianluca De Ambrosi ma in quell’occasione la cosa non andò in porto. Fortunatamente questa volta siamo riusciti a vederlo con i colori della nostra maglia. Siamo contenti di inserirlo tra gli elementi in pianta stabile del roster”.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:08



