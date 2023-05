Un pirata e un signore... Sarà una star del calibro di Johnny Depp ad aprire la sera del 16 maggio l’edizione 2023 del festival di Cannes che chiude il 27. Depp (Capitan Sparrow, corsaro dei Caraibi e delle cronache hollywoodiane per il processo contro la ex moglie Amber Heard) che ha appena firmato un contratto record da oltre 20 milioni di dollari con Dior, sfilerà sul red carpet nei panni del re di Francia: sarà Luigi XV in Jeanne du Barry, il film fuori concorso di e con Maiwenn nei panni della favorita del re.

E a seguire tutto il meglio del cinema internazionale, tra blockbuster e tesori di cinema d’autore, da una storia d’amore ad Auschwitz a un insegnante in Anatolia accusato di molestie, dall’incontro di due persone sole ad Helsinki a un villaggio del nord-est britannico dove arrivano i rifugiati siriani. Fino al corto western di Almodovar e l'arrivo di Harrison Ford nel quinto Indiana Jones. Diciotto film in concorso tra cui gli italiani Il sol dell’avvenire di Moretti, La chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. Sette le registe donne su 21 in corsa per la Palma d'oro.