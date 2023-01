Martedì 3 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Rieti San Camillo de Lellis, nel reparto di Osservazione breve intensiva, il 78enne reatino L.D.A., caricato e incornato da un toro a Concerviano nella giornata di Capodanno. L’uomo soltanto nella serata di ieri è stato giudicato fuori pericolo ma, dopo la carica del pesante bovino, si è temuto a lungo per la criticità delle sue condizioni cliniche generali e per la sua stessa vita.

Soltanto un attimo e le attività quotidiane dell’anziano, che ripetutamente svolgeva ogni giorno, si sono trasformate in dramma sotto la furia cieca e improvvisa dell’animale - di sua proprietà, tra le altre cose - che in quel momento si trovava in un terreno.

La dinamica. Erano da poco passate le 10.30 del mattino quando si è verificato l’incidente in un campo agricolo nelle immediate adiacenze di via Roma, a Concerviano, in prossimità di un bosco. Una vera e propria aggressione a testa bassa da parte del toro che, in quel momento, si trovava privo di vincoli e non lontano dal 78enne che stava effettuando il suo quotidiano lavoro nei campi e mai avrebbe potuto immaginare, di lì a poco, quella furiosa carica. Il toro - che può a seconda dell’età e del sesso arrivare anche a superare una tonnellata di peso - ha prima puntato il suo padrone e poi, dopo una breve rincorsa, lo ha caricato impattando violentemente verso di lui a testa bassa.

L’uomo - senza possibilità di mettersi al riparo né di riuscire a fare in tempo ad evitare le corna del bovino o schivare quell’improvviso assalto - è stato sbalzato in aria a seguito dell’impatto per poi ricadere pesantemente a terra.

Uno scontro impari e violento contro l’enorme mole dell’animale nel quale il proprietario del bovino ha riportato la frattura del setto nasale e profonde lesioni nella regione toracica e dello sterno.

Immediata la chiamata al personale sanitario del 118 effettuata da chi, in quel momento, si trovava sul posto e, incredulo ed impotente, ha assistito alla scena che si è consumata nell’arco di qualche istante.

L'arrivo in ospedale. Il 78enne – residente a Roccasinibalda - è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso il pronto soccorso del nosocomio reatino dove gli sono stati effettuati tutti gli esami e gli accertamenti clinici del caso e, subito, è stato sottoposto ad un’operazione urgente èer la riduzione della lesione del setto nasale. Sul luogo è anche intervenuto il personale dei carabinieri e dei carabinieri-forestale di Roccasinibalda e di Rieti per il rilevamento dell’incidente e il recupero dei dati dell’animale che è di regolare proprietà dell’uomo.

Una mattinata di paura e terrore per poteva trasformarsi in tragedia ma ora, fortunatamente, il pensionato è stato giudicato fuori pericolo e non risulta essere in pericolo di vita anche se ne avrà ancora per via dei postumi della violenta incornata.