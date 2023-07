Torano, Anna Colle morta a 32 anni dopo lo scoppio di fuochi d'artificio a poche ore dal padre. Grave il fratello 25enne

RIETI - Seconda vittima delle fiamme nella casa di Torano di Borgorose (Rieti), dove venerdì scorso c'era stato un ritorno di fiamma a seguito della fabbricazione casalinga dei fuochi di artificio che aveva provocato la morte di Franco Colle, 59 anni. Anche la figlia Anna Colle, 32 anni, è morta per le ustioni riportate. Era ricoverata al policlicnico Gemelli di Roma.

La dinamica

La giovane di Torano di Borgorose si è spenta nella notte, a poche ore di distanza dal padre. Entrambi, insieme all'altro figlio Claudio, 25 anni, tuttora ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma in gravissime condizioni, erano stati colpiti dall'esplosione di alcuni giochi pirotecnici.

Lo scoppio, dovuto presumibilmente a un improvviso ritorno di fiamma a seguito della fabbricazione casalinga dei fuochi di artificio, ha avvolto tutti e tre i componenti della famiglia.

La situazione è apparsa da subito molto grave, con ustioni estese in buona parte del corpo. Anna era apparsa da subito la più grave con profonde bruciature in quasi il 90 per cento del corpo.

Ed ora tutta la comunità di Torano si stringe intorno al dolore di questa famiglia segnata da un'enorme tragedia. È tempo del dolore e della preghiera per Claudio, perché almeno lui ce la faccia. Il sidnaco di Borgorose, Mariano Calisse , ha intanto proclamato il lutto cittadino.