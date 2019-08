Terminillo: volontari col Comune di Micigliano ripuliscono un fosso dall'immondizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Nei giorni scorsi dei cittadini ed in particolare il presidente dell’associazione proprietari appartamenti e amanti del Terminillo ci hanno segnalato che nel fosso sottostante il Residence Rialto a Terminillo erano stati sversati una grande quantità di immondizia.Oggi gli operai del Comune supportati dalla famiglia Casadei, che tengono in modo particolare al Terminillo e al suo territorio, hanno ripulito il fosso dalla grande quantità di immondizia che l'inciviltà dei frequentatori della nostra Montagna hanno lasciato come segno tangibile del loro passaggio" a parlare il sindaco di Micigliano Emiliano Salvati che si è attivato subito insieme all'aiuto di volenterose persone."Per dare man forte a queste preziose persone -conclude Salvati- invitiamo tutti i turisti e i frequentatori abituali del Terminillo a mantenere l'ambiente godibile così come lo trovano e a segnalare subito gli eventuali soggetti incivili che si rendano colpevoli di questi veri e propri reati contro l'ambiente. Di nuovo grazie di cuore alla famiglia Casadei e a chiunque voglia supportare il Comune di Micigliano nell'opera di pulizia e mantenimento della integrità dell'ambiente del Terminillo".