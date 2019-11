RIETI - Un cantiere in corso tra mille ostacoli. Micigliano è stata scelta dai sindacati come luogo-simbolo nel Reatino per sensibilizzare sui problemi del comparto. E nell’iniziativa è stato sottolineato come in dieci anni di lavori si siano realizzati appena quattro chilometri in quel tratto di Salaria per i problemi delle ditte che si sono succedute, che sono poi ricaduti sui lavoratori.



