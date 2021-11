Al Terminillo continua a nevicare ma ancora non si può sciare

RIETI - Al Terminillo continua a nevicare. Lo fa da venerdì pomeriggio e la coltre di neve ha superato attualmente i 5 centimetri. Per salire da Rieti sono necessarie le catene o le gomme da neve, oltre naturalmente a tanta prudenza.

Tante le telefonate si prenotazione o anche di semplice richiesta di informazioni giunte alle strutture ricettive della stazione montana.

Al momento però, sia a causa della neve non ancora sufficiente sulle piste, oltre al fatto che la messa in opera degli impianti di risalita non è stata terminata, dopo i ritardi accumulati in estate, non si può ancora sciare.