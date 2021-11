Turismo-Commercio: iniziative natalizie, si cercano immobili per i temporary shops a Rieti

RIETI – L’Azienda Speciale, nell’ambito delle attività affidate dalla Camera di Commercio Rieti Viterbo, in collaborazione con il Comune di Rieti, ha pubblicato un avviso per individuare immobili commerciali non occupati nel centro storico del capoluogo reatino (Via Roma – Via del Duomo – Via Cintia – Piazza Vittorio Emanuele) ed in località Terminillo (Pian de Valli), da adibire a “temporary shops” in occasione del periodo natalizio. L’avviso, pubblicato insieme al modulo di domanda al link https://www.ri.camcom.it/P42A0C2505S2506/Avvisi-e-Concorsi.htm, scadrà il prossimo 15 novembre.

Le attività, previste nel periodo delle festività, consentiranno di animare le vie principale del centro storico di Rieti e di Terminillo che purtroppo, negli ultimi anni, hanno registrato un crescente tasso di mortalità delle attività commerciali, consentendo di dare lustro a palazzi storici e negozi commerciali inutilizzati da tempo. L’obiettivo è duplice: da un lato aumentare il grado di appetibilità turistica del territorio di Rieti al fine di sostenere e qualificare l’azione di promo-commercializzazione delle imprese locali, catturando l’attenzione dei diversi target di riferimento come le famiglie ed i giovani, dall’altro rivalorizzare negozi storici delle vie principali ormai chiusi, con l’intento di contribuire fattivamente al rilancio del sistema commercio.

Per la concessione dell’immobile per il periodo dal 20 novembre al 31 dicembre 2021, si prevede l’erogazione di un rimborso di 500 euro. Gli immobili messi a disposizione verranno dotati di un allestimento uniforme, e verranno dati in uso a imprese commerciali della provincia di Rieti e non, selezionate mediante apposito bando.

Gli immobili, per l’iniziativa suddetta, verranno utilizzati delle aziende selezionate nel periodo 8 dicembre –24 dicembre.

I proprietari interessati ad inviare la propria manifestazione di interesse dovranno presentare la domanda, a mano presso gli uffici dell’Azienda Speciale o tramite PEC (aziendaspeciale.centroitaliari@pec.it), entro lunedì 15 novembre.