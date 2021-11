Sabato 20 Novembre 2021, 00:10

RIETI - Regione Lazio e Comune di Rieti sono pronti a riaprire l’ufficio turistico del Terminillo. È la sintesi del protocollo d’intesa stipulato tra la Pisana e Palazzo di Città, che nei prossimi mesi consentirà di far ripartire l’attività dell’ufficio turistico di via dei Villini, grazie alle cifre messe a disposizione dai due enti (20mila euro ciascuno) per la sua riattivazione, impiegando personale qualificato, che verrà selezionato dal Comune. Un’iniziativa messa in campo dall’assessore al Turismo della Regione, Valentina Corrado (Movimento 5 Stelle), in collaborazione con il Comune di Rieti, dopo che nei mesi scorsi era stato Il Messaggero a sollevare la questione dell’ufficio rimasto chiuso a causa della fine della convenzione precedentemente stipulata con la Regione.

Le novità

«Attraverso il protocollo di intesa tra Regione e Comune di Rieti garantiamo la riapertura di un punto di informazione, promozione e accoglienza turistica - commenta l’assessore Corrado a Il Messaggero. - I locali saranno ammodernati e presenteranno i segni distintivi della Regione, per la promozione del brand Lazio. Saranno presidiati da personale altamente qualificato che, oltre a parlare diverse lingue straniere e a conoscere a fondo il territorio, promuoverà i servizi turistici disponibili, le iniziative promosse dall’assessorato regionale al Turismo, le esperienze turistiche ed enogastronomiche e tutte le misure strategiche alla visita e alla permanenza dei turisti sul territorio. Ci impegniamo a garantire un servizio che è chiave di sviluppo turistico ed economico: abbiamo ritenuto fondamentale modulare giorni e orari di apertura dell’ufficio in base alla stagionalità e agli afflussi turistici e, soprattutto, organizzare itinerari ed escursioni in collaborazione con gli operatori privati e pubblici. L’impegno avrà una durata di un anno e sarà rinnovabile - conclude Corrado - in attesa che si compia la riforma del sistema organizzativo turistico del Lazio sui servizi di informazione e accoglienza. Al Terminillo esiste da anni una grave carenza di servizi per il territorio e in termini strategici per il comparto turistico: per questo, in qualità di assessore, ho preso un impegno per trovare una soluzione. E ad oggi posso dire che è stato rispettato». Soddisfatto per la prossima riapertura anche il consigliere regionale del Pd, Fabio Refrigeri: «Ringrazio Corrado perché ha rispettato l’impegno preso quest’estate, svolgendo un ottimo lavoro di concerto e riuscendo a fissare una prospettiva per la riapertura dell’ufficio. Credo sia un piccolo segnale di ottimismo, vista l’attenzione riservata dalla Regione al Terminillo». L’unica firma mancante sulla convenzione è quella del Comune, a causa dei cinque casi di positività che hanno portato all’annullamento della riunione di giunta di giovedì. «Il restyling dell’ufficio verrà portato avanti in maniera sinergica con la Regione, seguendo l’esempio di quanto abbiamo già fatto con la sede di Visit Rieti in centro storico - spiega il vicesindaco Daniele Sinibaldi. - Avvieremo una procedura per gestire in maniera veloce la selezione del personale».