Legge sulla Montagna, Calisse: «Richiesto intervento fattivo per l'avvio dei lavori sul Terminillo»

RIETI - Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha partecipato nella giornata di ieri, al direttivo nazionale del dipartimento Aree Montane della Lega in qualità di responsabile regionale.

«È stata un’occasione per approfondire la Legge sulla Montagna che andrà in discussione in Parlamento nell'arco delle prossime settimane – ha spiegato Calisse a margine della riunione – Per questa manovra sono stati stanziati 100 milioni di euro per il 2022 al fine di dare un contributo come dipartimento nazionale».

«Ho approfondito punti fondamentali – ha detto Calisse – che vanno dai servizi, come ad esempio i medici di base e le attività scolastiche (e in particolare il problema dei numeri minimi di studenti all'interno dei plessi scolastici montani) fino ad arrivare al problema dei 20 milioni di euro bloccati perché non si riesce ad avviare, per vari intoppi, i lavori a Terminillo».

Su quest'ultimo punto il presidente Calisse ha tenuto particolarmente a concentrarsi potendosi anche confrontare con colleghi di realtà sciistiche e montane del nord Italia: «Colloqui e confronti decisamente molto utili, ho chiesto un intervento fattivo come dipartimento nazionale delle aree montane per questa questione del Terminillo perché possa essere concretizzato in via definitiva».