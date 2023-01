Terminillo, è iniziato a nevicare

RIETI - Puntuale come una bolletta, è arrivata la prima neve al Terminillo. Centrate in pieno le previsioni del metereologo della nazionale di volo a vela - il reatino Ezio Sarti - che a Il Messaggero alla vigilia della Befana aveva parlato di precipitazioni nevose in arrivo al Terminillo tra domenica e lunedì. E così è stato.

I primi fiocchi sono iniziati a cadere intoirno alle 15 e alle 16 una piccola coltre bianca già ricopriva tutto, ad un'altezza di circa mille e seicento metri. Leggermente più copiosa a quota più alte.

La speranza, ora, che altra neve continui a cadere, in maniera tale da poter permettere l'avvio ufficiale della stagione sciistica, considerando che la manutenzione degli impianti di risalita è ormai quasi giunta al termine.