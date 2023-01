A Terminillo una giornata sulla sicurezza in montagna

RIETI - Si è tenuta ieri, 5 gennaio, la giornata "Abc montagna invernale", un evento gratuito e aperto a tutti, incentrato sulle tematiche della sicurezza, della prevenzione e gestione degli incidenti in montagna. Sono intervenuti professionisti del settore quali Carlo Mozzetti e Mario Mannetti, Guide Ambientali Escursionistiche di 42gradinord, la Guida Alpina Giulio Boschi, il dottor Stefano Trinchi, medico e tecnico del Soccorso Alpino e la Dott.ssa Susanna Testi, chinesiologa e preparatrice fisica.



Il focus degli interventi ha riguardato le cause degli incidenti più comuni e gli accorgimenti di base per prevenirli, illustrando ai presenti le funzioni e i limiti delle varie attrezzature usate su neve. A seguire una parte pratica in ambiente per mostrare la movimentazione su manto nevoso, il cramponnage, la manovra di arresto su pendio e l'utilizzo del kit Artva per il soccorso in valanga.



Cornice dell'evento, il Rifugio Angelo Sebastiani, aperto per l'occasione dal nuovo gestore Emanuele Ludovisi.

«Siamo molto soddisfatti per l'affluenza inaspettata ed il grande interesse dimostrato dai presenti a testimonianza della sensibilità verso le tematiche della sicurezza» dice Luca Celli, responsabile di 42gradinord, associazione reatina che opera sul territorio nell'ambito delle attività outdoor, co-organizzatore dell'evento. «Un'iniziativa apprezzata e sicuramente da ripetere per promuovere una frequentazione della montagna più consapevole».