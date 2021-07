Scomparsa ragazza reatina domiciliata ad Amatrice, dallo scorso weekend i parenti non hanno sue notizie. Allertati i Carabinieri

Giovedì 8 Luglio 2021, 21:21

RIETI - Non si hanno notizie di Caterina Mozzetti dallo scorso weekend. La ragazza, 20 anni e residente a Rieti, venerdì era a Rieti e per il fine settimana si stava spostando da amici verso Roma in zona largo Preneste.



Dopo alcuni giorni di silenzio, genitori e parenti si sono preccupati rivolgendosi ai carabinieri e facendo partire le ricerche di Caterina, che è domiciliata ad Amatrice è di statura media, ha i capelli ricci e mori.

Per eventuali notizie o avvistamenti, oltre alle forze dell'ordine, i parenti hanno messo a disposizione un recapito: Simonetta 334-275 9401.