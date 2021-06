"Sapo Horti", ecco le mini-saponette create dagli studenti del Biotecnologico del Rosatelli

RIETI - "Sapo Horti", la "saponetta dell'orto", è questo il nome del progetto PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) con JA Italia, che ha visto protagonista la classe 3B dell'indirizzo Biotecnologico dell'Istituto Rosatelli di Rieti. Gli studenti, seguiti dai docenti Miarelli, Conti e Peron hanno prodotto nel laboratorio della scuola più di mille mini-saponette monodose, da portare sempre con sé per pulire e igienizzare le mani grazie alle proprietà antisettiche di alcune erbe aromatiche come timo, lavanda, menta, rosmarino e altre varietà antiche e rare.

La realizzazione del prodotto è stata possibile grazie al supporto dell’Associazione “Hortus Simplicium” che si occupa della cura dei due orti botanici medievali annessi al Palazzo papale di Rieti. I prodotti sono stati poi presentati domenica 30 maggio in occasione dell'inaugurazione dell'Hortus Conclusus alla presenza del Vescovo Domenico Pompili, della direttrisce scolastica Beatrice Tempesta e delle autorità locali.

