Ultimo aggiornamento: 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Ultimo giorno per usufruire della rottamazione delle cartelle esattoriale e file chilometriche agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate. Non sono da meno quelli di Rieti, siti in via De Juliis dove dalle 7,30 di questa mattina ci sono persone che aspettano nel piazzale antistante, come testimonia la foto che ci è stata inviata da un nostro lettore. «Qualcuno dice che ci sarà una proroga dei termini, ma non è ancora stato deciso, quindi bisogna aspettare e fare la fila» dice Andrea. I meno pazienti hanno abbandonato la coda, si sono arresi, altri hanno addirittura dovuto rinunciare ad un giorno di lavoro per non perdere l'opportunità.Ma il caos e l'attesa che si sta registrando in queste ore a Rieti, in altre parti del Paese nei giorni scorsi ha addirittura prodotto insulti e mani addosso tra coloro che, innervositi dall'attesa, hanno perso la pazienza. I dati diramati dalla Stato, parlano di un milione di domande di rottamazione arrivate alle Entrate. Salvini ieri ha invocato una proroga della sanatoria proprio per ovviare a queste problematiche.