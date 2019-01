Ultimo aggiornamento: 11:14

RIETI - Una promessa è una promessa. E se c'è pure la cabala, la scaramanzia con la pallacanestro di mezzo, proprio non si scherza. Lo sa bene Giuseppe Cattani che, dopo aver seguito tra mille peripezie informatiche la sua Zeus dalla lontana Zanzibar, ha celebrato in modo singolare la vittoria contro Trapani. «Alle 2.30 del mattino ho fatto il bagno nell'Oceano» scrive Cattani via whatsapp allegando anche la prova fotografica. In barba all'oscurità e a qualche rischio, il patron si è immerso nelle acque dell'Oceano Indiano con la bandiera della Npc. «Lo avevo detto ai ragazzi prima di partire - ha detto Cattani - se avessero vinto una delle due tra Trapani e Cassino avrei fatto il bagno di notte nell'Oceano. Le promesse vanno mantenute». Ora tifosi e giocatori sperano che il presidente possa fare il bis mercoledì, dopo la sirena finale del turno infrasettimanale che vedrà la Zeus in campo a Frosinone contro Cassino.