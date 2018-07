RIETI - L’assessorato all’Ambiente del Comune di Rieti comunica che è stata avviata una campagna di informazione per prevenire e contrastare la diffusione della zanzara tigre. A questo proposito, è stata realizzata dalla Regione Lazio e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana una brochure informativa dal titolo “Aiutaci a combattere la zanzara tigre” e disponibile al seguente link:

https://www.salutelazio.it/documents/10182/20490312/volantino_zanzara_tigre.pdf/64adac6f-08a6-7831-d908-af8ff380c020.



Si informa, inoltre, che è stata emessa apposita ordinanza nella quale sono elencate le disposizioni per contrastare la diffusione delle zanzare e scongiurare possibili rischi per la salute.



In particolare, occorre: non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori dove possa raccogliersi acqua piovana, anche in cortili, terrazzi e abitazioni;



svuotare giornalmente contenitori di uso comune come secchi e annaffiatoi, lasciandoli capovolti dopo l’uso;



coprire ermeticamente i contenitori inamovibili come cisterne e bidoni;



evitare qualsiasi ristagno d’acqua che possa costituire veicolo di propagazione di insetti;



tra le raccomandazioni anche quelle di svuotare i contenitori come le ciotole per animali, di mantenere pulite le grondaie e di usare larvicidi nelle caditoie di giardini e cortili.



Tutte le disposizioni rivolte a cittadini, condomini, aziende, cantieri, gestori di depositi e vivai, contenute nell’ordinanza, sono disponibili al seguente link:



http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=74030&page=0&type=incorso&ordinamento=inizio_pubblicazione&tipoOrdinamento=desc.



Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:24



