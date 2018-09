RIETI - Domani, lunedì 17 settembre, alle 12.30 nella presidenza della Provincia di Rieti in via Salaria 3, il presidente della Giuseppe Rinaldi consegnerà a Claudio Ponzani, della CNVS Wave e organizzatore dei recenti Campionati europei di Wakebord che si sono svolti sul Lago del Salto, una targa a testimonianza dell’impegno a favore della promozione e della crescita del territorio.



Sono stati invitati a partecipare i sindaci del comprensorio del Lago del Salto, il direttore della Riserva naturale di Cervia e Navegna, Luigi Russo, lo staff che ha collaborato alla riuscita degli Europei di wakebord, oltre a due giovani praticanti reatini di wakeboard Giulia Castelli e Valerio Persio e Francesco Starita, atleta del CNVS e atleta della nazionale oltre che campione del mondo in carica nella categoria Veterans.

