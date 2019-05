Ultimo aggiornamento: 09:42

RIETI - Con la terza tappa del “Torneone” organizzato dall’Abc Antrodoco si è conclusa la manifestazione che ha radunato numerosi bambini del mini volley durante la stagione. Ad Antrodoco insieme alla squadra di casa hanno preso parte all’evento anche l’Asd Volley Academy e la squadra di Amatrice che hanno contribuito a rendere la giornata ricca di divertimento per i partecipanti.Entusiasta della riuscita il presidente dell’Abc Antrodoco Maurizio Grassi: «Avevamo preparato per svolgere la giornata all’aperto, purtroppo le condizioni metereologiche non ce l’hanno permesso e siamo stati costretti a svolgere il “Torneone” nella palestra della scuola elementare. Dopo il terremoto non abbiamo ancora a disposizione gli impianti adeguati e per questo motivo anche le nostre attività sono state limitate, abbiamo potuto in questi ultimi anni, grazie anche alla collaborazione con la squadra di Amatrice che è dotata di attrezzature adeguate svolgere alcune amichevoli. Speriamo di tornare a partecipare a qualche campionato se non il prossimo anno almeno nel 2021 per ricominciare con il nostro lavoro – prosegue Grassi - Tutti i ragazzi si sono divertiti con molto entusiasmo si sono imbattuti sotto rete e nonostante gli spazi ristretti è riuscito tutto al meglio. Non abbiamo potuto rimandare la giornata perché la prossima settimana saremo impegnati nelle palestre di Contigliano, Cittaducale Rieti ed Amatrice in vista delle finali nazionali under 16 e naturalmente prenderemo parte anche all’inaugurazione (lunedì 27 maggio in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti) con l’ospite d’onore Andrea Lucchetta che aprirà il grande evento dell’anno a Rieti e nella nostra Provincia».