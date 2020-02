RIETI - Partecipazione. È il valore su cui si è basata l’assemblea per Villa Reatina organizzata ieri dall’Acr della parrocchia, presso il centro sociale. Dopo un’analisi costruttiva del loro quartiere i ragazzi dell’Azione cattolica, 6 e 14 anni, hanno proposto le loro idee a comunità e istituzioni locali per migliorare gli spazi che vivono e amano. Tra i presenti gli assessori Giovanna Palomba e Antonio Emili.



