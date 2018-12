Real Rieti a Eboli, i tifosi campani omaggiano Stefano Colasanti

Ultimo aggiornamento: 23:01

RIETI - Lo sport abbatte ogni barriera e sa essere vetrina di gesti e momenti destinati a rimanere impressi nella memoria. Prima della sfida tra Feldi e Real Rieti (valida per la IX giornata della serie A del futsal e terminata 7-3 per Eboli), i tifosi campani hanno esibito uno striscione dedicato a Stefano Colasanti: "La morte non ha colore...ciao Stefano".Un messaggio bellissimo accolto dagli applausi di tutto il palazzetto e, virtualmente, di tutta Italia. Molto toccante e partecipato anche il minuto di raccoglimento prima della gara, che si unisce, come detto, al bellissimo gesto dei tifosi delle "volpi" per l'eroe Stefano.Sì, perchè Stefano Colasanti, il vigile del fuoco morto nell'esplosione al distributore sulla via Salaria, era un grande tifoso del Real Rieti, oltre che allenatore della squadra femminile di Cittaducale, in serie D. Dalla Uisp alla serie A, Stefano Colasanti viveva il futsal in ogni categoria ed il suo seggiolino, venerdì prossimo per la sfida contro l'Arzignano, sarà tristemente vuoto dentro al PalaMalfatti.I funerali di Stefano Colasanti si celebreranno martedì 11 dicembre alle 11 nella Cattedrale di Rieti. Per quel giorno è stato proclamato il lutto cittadino.