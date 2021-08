Dal 13 al 23 è Open Hub alla Verdirosi per gli over 12, si vaccina anche il giorno di Ferragosto

Lunedì 9 Agosto 2021, 19:51

RIETI - Dal 13 al 23 agosto, presso l’hub Caserma Verdirosi, con ingresso in piazza Beata Colomba, la Asl di Rieti organizza “l’Open Hub”, un evento di prevenzione e contenimento della pandemia da Sars CoV-2, con somministrazione del vaccino Moderna dedicato a tutti gli over 12 anni.



La vaccinazione anti-covid19 avverrà con accesso diretto sul posto, senza prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi all’hub Verdirosi dalle ore 8:00 alle ore 14:00 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica e attendere il proprio turno. Per l'occasione, l'hub Verdirosi resterà aperto anche il giorno di Ferragosto.



Gli altri due hub vaccinali (ex Bosi e Asl Rieti -Amazon) invece, saranno attivi fino a venerdì 13 agosto, per poi riprendere le attività lunedì 23 agosto.



“L’Open Hub” nasce dalla necessità di proseguire la campagna vaccinale, senza alcuna interruzione, anche durante la settimana di Ferragosto. Questo permetterà ai cittadini che non lo hanno ancora fatto di vaccinarsi. Con “l’Open Hub” la Asl di Rieti, avvia anche la vaccinazione agli studenti delle Scuole del territorio della provincia di Rieti. Un primo passo in vista dell’attivazione del Piano Scuole Sicure 2021-2022, che la Asl di Rieti sta elaborando in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Rieti, in vista del nuovo anno scolastico.